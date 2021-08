Ter Beke reprend vigueur après une année difficile

Le chiffre d'affaires a diminué de 4%, passant de 356 à 342 millions d'euros. La plus forte baisse (-6%) a été enregistrée dans la division des plats cuisinés, ce qui est principalement dû à la crise sanitaire, selon Ter Beke. La fermeture (et les restrictions) du secteur de la restauration ont entraîné une baisse des ventes dans le canal des services alimentaires depuis mars 2020, et cette année encore, les ventes ont été particulièrement touchées par la pandémie, notamment chez la filiale KK Fine Foods Ltd au Royaume-Uni.

Néanmoins, l'ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sous-jacent a augmenté au premier semestre, passant de 13 à 27 millions d'euros. Le résultat d'exploitation, qui était encore de 10 millions dans le rouge l'an dernier, est passé à 7 millions d'euros, tandis que la dette nette a diminué de 8 millions d'euros depuis fin 2020.