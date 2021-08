Attentat de Kaboul: pas de menace accrue sur la Belgique

Le niveau de la menace terroriste en Belgique est au niveau 2 sur 4. Cette menace est donc considérée comme moyenne par l’Ocam, l’organe de coordination pour l’analyse de la menace.

Malgré l’attentat meurtrier perpétré et revendiqué par Daesh à l’aéroport de Kaboul, ce jeudi, le niveau de la menace terroriste en Belgique reste au niveau 2. « Pour le moment, nous ne percevons aucun changement de la menace à l’encontre de la Belgique », commente l’Ocam. « Nous continuons évidemment à analyser toutes les données et nous suivons l’évolution de la situation en Afghanistan, comme tous les pays européens le font. Mais pour l’instant, il s’agit d’un agenda local des talibans et d’un conflit entre eux et Daesh. Il n’a pas d’impact chez nous mais nous devons le suivre de près car plusieurs groupes extrémistes se trouvent sur place. Nous continuons donc à collaborer avec tous les services de renseignements et nous poursuivons nos échanges d’informations. »