Carte blanche: liberté, dignité et fraternité pour l’Afghanistan

Nous, signataires de ce message de solidarité envers le peuple afghan, sommes, certes, contre toute ingérence d’un pays tiers, quelles que soient ses bonnes ou louables intentions, à l’intérieur d’une nation souveraine et indépendante. Nous sommes également, à l’inverse, pour l’autodétermination des peuples, leur autonomie comme leur liberté. Aussi, ce contre quoi nous nous insurgeons donc ici, est-ce, avant tout, la manière – la méthode –, improvisée et bâclée, dont l’Occident, les Etats-Unis d’Amérique en tête, mais aussi l’Union européenne, vient de quitter précipitamment, en ces deux funestes jours des 15 et 16 août 2021, l’Afghanistan, laissant ainsi le peuple afghan en son ensemble, et surtout les femmes, aux sanguinaires mains de fanatiques islamistes, sinistres barbares d’un autre âge, tels que les Talibans.

Un nouveau peuple martyr

Oui : le peuple afghan, trahi dans sa noble et légitime aspiration à la liberté tout autant qu’à la dignité, a ainsi été lâchement abandonné à ses bourreaux, qui n’ont comme autre credo que le plus inique, mortifère et rétrograde des fondamentalismes religieux : l’aveugle et pseudo-loi coranique de la charia ! Avec, comme abominable conséquence, une immense, incommensurable, détresse humaine : hommes, femmes, enfants, vieillards, civils et non civils, réunis. C’est dire si le malheur, pour ce nouveau peuple martyr, est grand aujourd’hui !

Ainsi, les vrais humanistes, que la seule conscience morale anime par-delà tout clivage idéologique ou classe sociale, expriment-ils leur plus profonde et sincère compassion, leur entière solidarité et leur indéfectible soutien, au courageux peuple d’Afghanistan, qu’ils n’abandonneront pas, en ce qui les concerne, à un aussi misérable, obscurantiste, cruel et injuste sort.