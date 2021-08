Laurens Devos, un doublé à Tokyo en tennis de table avant les Jeux Olympiques de Paris ?

Pour certains sportifs de haut niveau, le talent n’attend pas le nombre des années. En devenant, à seulement 16 ans, champion paralympique de tennis de table en classe 9 (hémiplégie et infirmité motrice cérébrale), le tout sans perdre le moindre set durant un tournoi paralympique maîtrisé à la perfection, Laurens Devos avait marqué les esprits lors des Jeux de Rio, en 2016. Plus jeune médaillé d’or de l’histoire des Jeux dans sa discipline, élu dans la foulée athlète paralympique de l’année en Belgique, ce jeune garçon à la fois attachant, bosseur et déterminé s’était emparé un an plus tard, à 17 ans, du statut de n°1 mondial qui est toujours le sien quatre ans plus tard, au moment où il aborde l’épreuve olympique avec la ferme intention de se succéder à lui-même au palmarès. En 2018, il avait également accroché à son palmarès un premier titre de champion du monde, lui qui a également déjà régné sur l’Europe à cinq reprises, trois fois en simple et deux fois en double.