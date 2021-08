«Qu’est-ce que l’autorité?», un essai inspirant pour François De Smet

Le sociologue Gérard Bronner et son dernier livre sur la pensée extrême m’inspire beaucoup », nous dit François De Smet lorsqu’on lui demande quelle œuvre l’a particulièrement marqué. « Mais le texte que je vous suggère est de Hannah Arendt. Il s’agit de Qu’est-ce que l’autorité ? que l’on trouve dans son ouvrage La crise de la culture (Gallimard, Folio essais). Elle y analyse la notion d’autorité et pose l’hypothèse que si celle-ci est en déclin dans le monde moderne, c’est parce qu’elle constitue un triptyque avec la tradition et la religion : il lui paraît impossible de s’attaquer à l’une de ces trois branches sans affaiblir les autres, ce qui explique selon elle l’affaiblissement de l’autorité dans une modernité qui tente de la conserver tout en s’émancipant de la tradition et des religions. En très grand résumé. »