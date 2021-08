L’entraîneur de la Juventus Allegri coupe court au suspense : «Cristiano Ronaldo m’a annoncé son choix de quitter la Juventus»

Chaque heure rapproche un peu plus le Portugais d’un départ vers Manchester City.

Massimiliano Allegri a tenu une conférence de presse ce vendredi matin, durant laquelle toutes les interrogations concernaient évidemment l’avenir de Cristiano Ronaldo au club. Le tacticien italien a tenu un discous sans équivoque : « Cristiano Ronaldo m’a annoncé hier son choix de quitter le club. Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui et n’est pas convoqué pour le match contre Empoli », a déclaré le T1 de la Vieille Dame.

Allegri s’est vu aussi poser la question de son sentiment par rapport au départ imminent de sa vedette portugaise : « Non, je ne suis pas déçu. Il a fait un choix. La Juve a connu Sivori, Del Piero, Zidane, et encore bien d’autres. La Juve reste, et c’est bien là l’essentiel. »

Enfin, le coach a confirmé l’information qui circulait depuis quelques heures : « CR7 a salué ses coéquipiers ce matin »

Ce mercato estival entre officiellement dans l’histoire.