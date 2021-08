Inondations: les recycleurs de voitures ont du pain sur la planche

Reportage

Sur l’un des parkings de la société Autodeknudt, dans la zone industrielle de Leuze-en-Hainaut, trois voitures fraîchement débarquées du camion attendent d’être prises en charge. Une Audi A3 et une Q2 ainsi qu’une Renault Clio bleue. Pas de gros dégâts extérieurs mais elles ont pourtant été déclarées pertes totales par les assurances suite aux inondations de juillet dernier. Leur intérieur ne laisse pas de place au doute. Les sièges et les tableaux de bord sont recouverts de boue. Les tapis de sol sont encore humides et nauséabonds. Les moteurs ont, eux, aussi été noyés par les coulées d’eau et de boues. Un peu plus loin, deux autres voitures boueuses proviennent de Verviers et Eupen. Comme les trois précédentes, elles vont être désossées, recyclées et revalorisées sur le marché des pièces d’occasion.