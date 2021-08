Le personnel de la RTBF en grève le 31 août

En front commun, les associations syndicales ont confirmé ce vendredi après-midi que le personnel de la RTBF sera bien en grève le mardi 31 août, à la suite du préavis qui avait été déposé en juillet dernier. La grève aura donc lieu, par un hasard du calendrier, à la veille de la rentrée, à la date choisie pour la présentation des nouvelles grilles de programmes.

En cause : la nomination de personnel au sein de l’entreprise. Selon les syndicats , on ne compte désormais plus que 3 employés sur 10 statutaires à Reyers, soit un seuil historiquement bas, sous lequel ils estiment qu’il ne faut pas descendre.