Edward Still: «Sous-estimer le Beerschot serait une très grosse erreur»

Après quatre partages de rang, le Sporting de Charleroi s’apprête à affronter le Beerschot ce samedi. Bien que la saison des hommes de Peter Maes n’ait pas bien débuté, pas question de prendre ce match à la légère au Mambourg. « La plus grosse erreur serait de sous-estimer le Beerschot. Cette équipe mérite plus de points qu’elle n’en a actuellement », prévient Edward Still, qui a une nouvelle fois apprécié la réaction de ses joueurs après la déception du partage à Zulte Waregem. « Il faut maintenant un petit quelque chose de plus. Et ça concerne notamment l’efficacité dans les deux rectangles, même si chaque aspect du jeu doit toujours être amélioré. J’espère qu’on livrera notre meilleur match du début de saison contre le Beerschot. »