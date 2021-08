Inscriptions en secondaire: plus de 300 élèves toujours sans école

En Fédération Wallonie-Bruxelles, il ne reste plus « que » 322 élèves sans école secondaire. Ils étaient 432 à la même époque un an auparavant. Pourtant, en avril dernier, la ministre de l’Education craignait le pire.

A quelques jours de la rentrée des classes, le nombre d’élèves sans école secondaire s’est drastiquement réduit. En Fédération Wallonie-Bruxelles, ils ne sont plus « que » 322 sur liste d’attente, contre 491 une semaine auparavant. Comme toujours, c’est en Région bruxelloise que le bât blesse ; 258 Bruxellois attendent toujours une place en première secondaire. Ils ne sont plus que 33 dans la province du Brabant wallon et 31 dans les trois autres provinces wallonnes. « Nous sommes face à une meilleure situation que l’année précédente », se réjouit la ministre de l’Education, Caroline Désir.