Attentat de Kaboul: l’EI-K, l’extrême des extrêmes

L’Etat islamique au Korasan (EI-K en français), c’est le groupe qui a revendiqué le double attentat-suicide ayant fait plusieurs dizaines de morts (dont 13 soldats américains) et plus d’une centaine de blessés jeudi soir à Kaboul. Le nom Korasan fait référence à une ancienne région qui englobait des parties de l’Afghanistan, du Pakistan, de l’Iran et de l’Asie centrale. Caché dans le district montagneux d’Achin, à la frontière pakistanaise, l’EI-K se compose de talibans afghans convaincus que leur ancienne organisation n’est pas assez radicale, mais aussi de djihadistes pakistanais et ouzbeks.