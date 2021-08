Les nouveautés de la rentrée scolaire 2021-2022

1.

Une seconde rentrée en mode covid

Cette rentrée scolaire ne sera pas celle du retour à la normal. Contrairement aux attentes de chacun et chacune, il faudra une fois de plus jongler avec les mesures sanitaires. Des mesures sanitaires qui seront toutefois moins strictes que lors de la rentrée précédente. Et pour cause : la couverture vaccinale a atteint les 69 % en Belgique, toute tranche d’âge confondue. Problème : la région Bruxelloise est largement à la traîne. Ce qui a contraint la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), à prendre pour la première fois des mesures différentes entre les Régions. Le comble pour une ministre de la Communauté française.