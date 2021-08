Tour du Benelux: Deceuninck-Quick Step avec Remco Evenepoel en leader

Tout frais lauréat avec panache de la Course des raisins, Remco Evenepoel sera leader de l’équipe Deceuninck-Quick Step sur les routes Benelux Tour, seule course à étapes WorldTour disputée aux Pays-Bas et en Belgique, qui débute le 30 août à Surhuisterveen, en Frise.

Le Wolfpack, 51 victoires cette saison, pourra, en plus de Kasper Agreen, également compter sur le rapide Alvaro Hodeg. Le sprinteur colombien a récemment remporté le GP Marcel Kint. L’effectif de la formation belge est complété par les Belges Dries Devenyns, Iljo Keisse, Stijn Steels et le Danois Michael Mørkøv.

La 17e édition du Tour du Benelux, encore appelé BinckBank Tour en 2020, offrira 7 étapes variées au peloton. La première partie de l’épreuve devrait sourire aux plus véloces alors que les trois dernières journées, davantage vallonnées, verront les protagonistes à la victoire finale se défier.