L’ONU s’attend à un demi-million de réfugiés afghans de plus en 2021

Les Nations unies ont indiqué vendredi s’attendre à près d’un demi-million de réfugiés afghans supplémentaires en 2021, dans le pire des scénarios, même si pour l’instant aucun exode n’est constaté.

« En termes de chiffres, nous nous préparons à environ 500.000 nouveaux réfugiés dans la région. Il s’agit du scénario le plus pessimiste », a déclaré Kelly Clements, Haut-Commissaire adjointe de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), à l’occasion de la présentation du Plan régional de préparation et d’intervention pour les réfugiés afghans.

« N’oubliez pas que plus de 2,2 millions d’Afghans sont déjà accueillis par l’Iran et le Pakistan, et que la fuite est parfois non seulement le dernier recours, mais aussi la seule option dont disposent les gens pour survivre et jouir des droits humains les plus fondamentaux », a-t-elle ajouté.