Coronavirus: comment Bruxelles se prépare au pass sanitaire

Dès mercredi, il sera à nouveau possible d’être plus de huit à table, au bar ou au resto, et d’y traîner après une heure du matin… Du moins si l’établissement est situé en Wallonie ou en Flandre. L’horeca bruxellois passe son tour, victime des situations épidémiologique (rouge foncé) et vaccinale (à la traîne). La « punition » vaut (au moins) jusqu’au 30 septembre.

Et après ? Officiellement, le gouvernement Vervoort se donne un mois pour doper le taux de vaccination, qui plafonne pour l’heure à 61 % des plus de 18 ans (la moyenne nationale est de 83 %). C’est l’opération « porte-à-porte » annoncée par le ministre-président. Dit autrement : c’est désormais le vaccin qui va au citoyen (volontaire) et non l’inverse. Les doses descendent dans la rue (où stationnent les cinq vaccibus), sur les marchés, et désormais entre les rayons de certaines enseignes (Primark, Action, Ikea) ou au bureau.