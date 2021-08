«On considère le taux de reconnaissance comme important»

Au cours des dernières années, et depuis le « pic » migratoire de 2015, le nombre de décisions d’octroi d’une protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire) relatives aux ressortissants afghans est allé décroissant, pour repartir sur une légère tendance à la hausse durant le premier semestre de 2021 (voir infographie). En parallèle, le taux de décisions positives est allé croissant depuis 3 ans (à noter, pour une juste compréhension des chiffres de l’infographie, que les décisions positives portent souvent sur des demandes introduites une ou plusieurs années auparavant). Sur les six premiers mois de 2021, le taux de dossiers examinés au fond par le CGRA et ayant débouché sur une décision positive atteignait 65,2 % – ce taux plonge à 34,4 % lorsqu’il est calculé sur base de tous les dossiers introduits, un nombre important de demandes étant selon le CGRA jugées irrecevables, notamment pour cause d’une décision positive déjà octroyée dans un autre pays européen.