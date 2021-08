Rachat d’Omega Pharma: le verdict à un milliard pour Coucke tombera ce vendredi

La procédure initiée par la société américaine Perrigo en 2016 suite au rachat d’Omega Pharma deux ans plus tôt est sur le point d’aboutir. Marc Coucke, qui avait réalisé à l’époque la « plus-value du siècle », risque ici une grosse partie de sa fortune et sa réputation.

L’information révélée par la presse flamande jeudi nous a été confirmée : c’est bien en cette veille de week-end que la Cour belge d’arbitrage tranchera l’affaire Coucke-Perrigo. Rien ne filtrera cependant avant la fermeture des marchés américains (Perrigo est cotée à Wall Street). Voire avant samedi matin, en raison de la complexité du dossier et, par conséquent, de la technicité de la future décision. « Les plaidoyers font des milliers de pages, la décision ne devrait pas être courte non plus, c’est un dossier hautement technique. Il faudra donc un peu de temps avant que les avocats communiquent », nous explique un proche du dossier.