Rachat d’Omega Pharma: pas de verdict à un milliard pour Coucke

Le centre belge d’arbitrage et de médiation (Cepani) a tranché : dans l’affaire Coucke-Perrigo, des centaines de millions seront versés mais pas des milliards. Selon le quotidien flamand De Tijd, Marc Coucke et le fonds belgo néerlandais Waterland devront payer 266 millions d’euros à l’américaine Perrigo. On est donc loin du 1,9 milliard réclamé par cette dernière. Le litige – Perrigo accusait les anciens actionnaires d’Omega Pharma d’avoir « embelli les comptes de la société – traînait déjà depuis 2016. Dans cette procédure d’arbitrage, l’homme d’affaires flamand jouait sa fortune et sa réputation. Retour sur une histoire qui avait pourtant très bien commencé.