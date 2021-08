Un troisième succès consécutif en déplacement? Le Standard attend ça depuis 7 ans!

À l’heure où le calendrier l’invite à défier les deux promus en déplacement, l’Union Saint-Gilloise ce samedi, juste avant d’entamer une première trêve internationale, puis le RFC Seraing au sortir de celle-ci, le Standard présente jusqu’ici un bilan parfait loin de Sclessin. Avec deux victoires au compteur, signées à Zulte Waregem et au Beerschot, et donc, dans le clan liégeois, une troisième espérée ce soir à la Butte. Ce serait du reste un véritable événement pour une équipe liégeoise qui n’est plus parvenue à aligner trois succès d’affilée en déplacement depuis… le 9 novembre 2014, lorsqu’Ivan Vukomanovic, appelé à succéder à Guy Luzon, s’était imposé à Anderlecht (0-2), au CS Bruges (0-1) et à Genk (0-2) en quinze jours de temps !