Voilà une nouvelle étude de Sciensano qui va servir la cause du vaccin contre le coronavirus. L’institut scientifique belge de Santé publique vient de publier, dans la revue internationale Vaccine, une étude (après révision par les pairs) sur l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna. Elle se base sur cinq mois de données belges, collectées entre le 25 janvier et le 24 juin 2021.