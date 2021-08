La Juventus songerait à Eden Hazard pour remplacer Cristiano Ronaldo

Il n’est pas rare qu’au cours d’un mercato, le transfert d’un joueur mène à un autre. Et c’est bien ce qu’il pourrait se passer suite au départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United. La Juventus serait activement à la recherche d’un remplaçant, et aurait jeté son dévolu sur Eden Hazard.

D’après Marca, la direction turinoise et Massimilano Allegri savaient depuis quelque temps que Ronaldo n’allait pas poursuivre avec eux et avaient dès lors déjà réfléchi à un remplaçant. Eden Hazard serait en tête de liste, et le club envisagerait un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Avec l’arrivée potentielle de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait bien se laisser tenter par cette idée afin de permettre au Diable rouge de retrouver de la confiance et du temps de jeu.