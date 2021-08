A l’Opera Ballet Vlaanderen

Nous sommes Opera Ballet Vlaanderen » : voilà la devise de la prochaine saison de l’Opéra des Flandres, qui souhaite ainsi mettre les visages de la maison à l’honneur la saison prochaine. Certains spectacles reportés pourront être présentés, mais le programme comprend aussi un grand nombre de nouvelles productions. Et pas mal de créations. Parmi celles-ci : Ophelia, mis en scène par Inne Goris (livret Dounia Mahammed, musique Thomas Smetryns) et Lost and Found de Annelies Van Parys, deux spectacles issus de VONK, volet axé sur l’innovation, l’épanouissement des talents et l’inclusion.

Côté opéra, Der Silbersee de Weil, dirigé par Karel Deseur, ouvrira la saison. On retrouvera aussi Così fan tutte mis en scène par Anne Teresa De Keersmaeker (la production parisienne de 2017 – photo), C(H)OEURS 2022 d’Alain Platel, et Philippe Herreweghe dirigera Faust.