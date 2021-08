Coronavirus: 87% des soignants belges sont vaccinés… mais ça coince encore à Bruxelles

En début de crise covid, l’institut Sciensano a pas mal galéré avant de fournir un tableau de bord quotidien permettant de suivre les principaux indicateurs sanitaires. Mais maintenant que la machine est lancée, on n’arrête plus Sciensano. Ce vendredi, une nouvelle donnée vient de faire son apparition dans le tableau de bord de l’institut : le taux de vaccination des professionnels des soins de santé. Il est désormais possible de savoir combien de médecins sont vaccinés, d’infirmiers ou de kinés, le tout par tranche d’âge et par région, à l’heure où l’obligation vaccinale est sur la table pour toutes ces professions.