Coronavirus: le variant delta double le risque d’être hospitalisé

On savait que le variant delta apparu pour la première fois en Inde en décembre 2020 est deux fois plus contagieux que l’alpha (déjà deux fois plus transmissible que la souche originelle de Sars-CoV2), à cause notamment de sa capacité à mieux s’attacher à nos cellules. On redoutait qu’il soit aussi plus virulent… Ce que vient de confirmer une étude parue dans la revue scientifique The Lancet Infectious Disease, la première à l’établir formellement sur la base de cas confirmés par séquençage du génome entier.