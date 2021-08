BSFF et BRIFF: le retour des festivals sur grand écran

En cette période de rentrée, le cinéma est prêt à envahir les rues de Bruxelles. Le Brussels Short Film Festival et le Brussels International Film Festival font leur come-back après plusieurs reports, pour le plus grand plaisir des cinéphiles.

Alors que les festivals de Venise et Deauville se préparent à ouvrir leurs portes la semaine prochaine, Bruxelles retrouve aussi ses manifestations les plus plébiscitées. Bien connu de tous, le BSFF revient du 28 août au 5 septembre pour sa vingt-quatrième édition, tandis que le BRIFF allume seulement sa quatrième bougie cette année du 1er au 11 septembre. Deux événements distincts qui se rejoignent pourtant sur certains points. Une ribambelle de courts et longs métrages à retrouver lors de cette première dizaine de septembre.