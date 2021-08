L’improbable come-back de Cristiano Ronaldo

Douze mois après un mercato estival très calme marqué par le Covid-19 et les problèmes financiers de nombreux clubs, l’écosystème du football s’est relancé fameusement. Comme si de rien n’était. Comme si les dettes de certaines institutions n’avaient jamais existé dans leurs carnets de compte. Comme si, finalement, on pouvait changer le cours de l’histoire d’un coup de baguette magique. Plus que jamais, l’argent est le nerf de la guerre dans ce sport-roi mondialisé et de plus en plus marketisé. Tout est désormais possible. N’est-ce pas Cristiano, Kylian, Lionel, Romelu, Sergio et consorts ?