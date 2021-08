Afghanistan: 170 morts et au moins 200 blessés, le bilan s’alourdit

Les évacuations d’étrangers et d’Afghans fuyant le nouveau régime taliban ont repris vendredi à l’aéroport de Kaboul, au lendemain de l’attentat du groupe djihadiste Daesh qui a tué au moins 170 personnes et fait 200 blessés, selon le bilan le plus récent. Parmi les personnes décédées, treize soldats américains, au milieu de la foule des candidats au départ.

Nombre de sources craignent que le bilan ne s’alourdisse encore, alors que les hôpitaux locaux étaient assaillis vendredi de personnes cherchant leurs proches disparus depuis la veille à l’aéroport. L’explosion a également tué au moins treize soldats américains et en a blessé dix-huit autres, selon le Pentagone, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière contre l’armée américaine en Afghanistan depuis 2011.