Afghanistan: Kaboul se prépare à l’évacuation des Américains

Un certain calme, très relatif vu la situation dans le pays, est revenu autour de l’aéroport international de Kaboul vendredi après l’attentat-suicide de la veille qui a fait au moins 170 morts (dont treize Marines américains et deux britanniques) et plus de 200 blessés. Ce qui a eu pour effet de vider certaines parties autour de l’aéroport, mais des milliers d’Afghans espéraient toujours quitter le pays par la voie des airs et sont revenus dans le courant de la journée devant les rares points d’accès possibles.

Les évacuations de personnes qui étaient à l’intérieur de l’aéroport ont par contre continué toute la journée. Vendredi, il restait encore 5.400 personnes à évacuer d’après le Pentagone, sans préciser toutefois s’il s’agissait de civils ou de militaires. La veille, les Américains ont exfiltré à la faveur d’une opération secrète quelque 500 militaires afghans et leurs familles qui avaient combattu à leurs côtés.