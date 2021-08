Emerson Fittipaldi: «Dieu est mon copilote»

Le Brésilien est une vraie légende du sport moteur, avec un sourire éclatant et des histoires folles. - News

Par Dominique Dricot et Thierry Wilmotte

La Formule 1 n’aime pas qu’on lui vole la vedette. C’est dans un endroit discret du paddock que sont nichées quelques pépites de « l’Historic F1 Demo ». Entre les monoplaces au relent de cambouis, un pilote légendaire : Emerson Fittipaldi n’a pas « seulement » gagné 14 Grands Prix de F1, coiffé deux couronnes mondiales. Il s’est aussi illustré aux États-Unis en remportant deux fois les 500 Miles d’Indianapolis comme le rappelle l’énorme bague en or sertie d’un damier qu’il porte au majeur droit.

Ces vendredi et samedi, Emo Junior, son plus jeune fils, son épouse et même son beau-père, spécialement venu du Brésil, sont là pour le voir se glisser dans la Copersucar avec laquelle il avait terminé 2e du Grand Prix du Brésil en 1978.

Votre sentiment après vos premiers tours de roues ?