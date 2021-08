Des maxima entre 18 et 20 degrés, de la pluie...: les prévisions météo des prochains jours

Ce vendredi soir, quelques averses se produiront encore dans la moitié est du pays. Ensuite, le temps deviendra provisoirement sec avec par endroits de larges éclaircies. La nuit, le ciel sera partiellement ou très nuageux avec le retour des averses, surtout à la côte et en Ardenne. En Haute Belgique, des nuages bas pourront limiter la visibilité. Minima de 9 à 15 degrés et vent généralement modéré de nord à nord-ouest, rapporte l’IRM.

Samedi en matinée, il fera très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, des éclaircies seront présentes. Quelques faibles averses localisées seront déjà possibles. Dès la mi-journée, le risque d'averses augmentera et un coup de tonnerre sera possible. Au littoral, les conditions seront plus ensoleillées. Maxima de 14 à 20 degrés sous un vent modéré, à la mer assez fort, de secteur nord.