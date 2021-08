Le mois de septembre s’annonce crucial pour Vincent Kompany à Anderlecht

Déjà considéré comme un choc du championnat, le duel de dimanche (18h30) entre le Racing Genk et le Sporting d’Anderlecht aura une saveur encore plus grande suite au fiasco bruxellois du côté d’Arnhem en barrage de la Conference League. Alors qu’Anderlecht semblait progressivement se lancer dans sa saison après un double faux départ contre l’Union et à Eupen, le Sporting s’est pris une gifle aux Pays-Bas. Pour la troisième saison de rang, il ne jouera pas de phase de poules en Coupe d’Europe. Une hérésie pour un club qui en avait fait un terrain de jeu annuel. Et un camouflet pour Vincent Kompany dont le laxisme aux Pays-Bas a posé question. Le coach bruxellois a tardé avant de faire ses premiers changements et n’a jamais changé de système pour trouver la faille face aux Néerlandais. De quoi soulever des questions à son sujet et lui mettre un fameux coup de pression alors que Genk, le Standard, Gand et Bruges se profilent à l’horizon. Septembre sera très chaud à Anderlecht.