Comme on s’y attendait depuis quelques jours, Dorian Dessoleil a quitté le Sporting de Charleroi pour l’Antwerp, où il a signé un contrat portant sur trois saisons, plus une en option. Il sera inévitablement remplacé dans l’effectif carolo où on a reçu environ 3 millions en échange du capitaine des Zèbres.