«Déjà fier d’avoir pu rêver de l’Euro»

Si Thomas Foket avait régulièrement été repris par Roberto Martinez avant l’Euro, le latéral droit a loupé le train des 26 heureux élus. « Je ne dirais pas que c’était une grosse déception de ne pas avoir été repris car je n’ai que quelques sélections à mon compteur », avoue le principal intéressé, dont l’humilité fait partie intégrante de son caractère. « Mais c’est vrai que je me suis montré récemment et que le coach peut compter sur moi. J’étais d’ailleurs sur la liste des réservistes pour le tournoi. Je suis déjà fier d’avoir pu rêver d’une sélection pour ce genre de compétition. Après, disons qu’il y avait une petite déception quand même. Mais, dans un groupe talentueux comme ça, il faut déjà se satisfaire de chaque minute et de chaque sélection. » Et ce, même avec le forfait précoce de Castagne : « Je savais qu’il y avait une date limite et que ce n’était plus possible pour moi. La seule chose qui comptait à mes yeux, c’est que Timothy se porte bien. »