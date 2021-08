«Penneteau est un mec en or qui aide les jeunes»

Cet été, sa décision de redevenir T2 à Reims a pu surprendre. « J’ai eu pas mal de coups de téléphone, en Belgique et à l’étranger. En fait, Reims me suivait depuis ma période comme T1 au Lierse. C’était le moment idéal, pour grandir dans un autre championnat. Je n’ai pas hésité longtemps. J’ai un très bon contact avec Óscar García, qui a une carrière impressionnante. Il délègue beaucoup, comme un manager à l’anglaise. Je mène l’entraînement, il supervise et on prépare les matches ensemble. »

Au Stade de Reims, Will retrouvé deux compatriotes, Wout Faes et Thomas Foket, ainsi que l’ex-Zèbre, Nicolas Penneteau. Les deux premiers sont titulaires jusqu’ici, tandis que le dernier a tout juste figuré une fois sur le banc.