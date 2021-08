Will Still soutiendra ses deux frères: «Nous sommes toujours restés nous-mêmes»

Désormais accaparé par les fastes de la Ligue 1, comme bras droit d’Óscar García à Reims, Will Still ne se désintéresse pas pour autant de la Pro League. Et pour cause. Il y a quinze jours, pour la visite de l’Antwerp, on l’avait vu dans les travées du Mambourg, tout juste derrière le dug-out où s’activait son frère. Cette fois, en mise au vert avant d’affronter le PSG, il ne pourra pas effectuer le déplacement. « J’ai vu jusqu’ici la plupart des rencontres de Charleroi et du Beerschot », confirme Will. « J’essaie de rester connecté avec le football belge. Samedi, je ne serai pas vraiment supporter. J’ai passé trois belles années au Beerschot. J’ai écrit l’histoire avec ce club. Je lui souhaite donc le meilleur. Mais, d’un autre côté, à Charleroi, il y a mes frères Ed et Nico. Et la famille, c’est le plus important pour moi. »