Bundesliga: une victoire sur le fil grâce à Haaland pour Witsel et Meunier (vidéos)

Le Borussia Dortmund s’est imposé vendredi dans les derniers instants de la rencontre face à Hoffenheim lors de la 3e journée de Bundesliga (3-2). Thomas Meunier, averti à la 54e minute, et Axel Witsel ont joué toute la rencontre alors que Thorgan Hazard était, lui, absent pour cause de blessure.

Giovanni Reyna (49e) a ouvert le score avant que Christoph Baumgartner n’égalise un peu plus tard (61e). Jude Bellingham (69e) a remis les hommes de Marco Rose devant dans la foulée (69e) et alors que Munas Dabbur pensait avoir offert le point du nul aux siens (90e), Erling Haaland sortait de sa boîte et inscrivait le but de la victoire dans les arrêts de jeu (90e+1).

Au classement, Dortmund est provisoirement en tête de la Bundesliga avec 6 points sur 9 alors qu’Hoffenheim compte 4 unités et pointe à la 4e place.