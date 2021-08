Marc Coucke et consorts condamnés à payer 266 millions d’euros à Perrigo

La Cour belge d’arbitrage a tranché l’affaire Coucke-Perrigo après la fermeture des marchés américains (Perrigo est cotée à Wall Street). En raison de la complexité du dossier et, par conséquent, de la technicité de la décision, la nouvelle est tombée tard ce vendredi. « Les plaidoyers font des milliers de pages, la décision ne devrait pas être courte non plus, c’est un dossier hautement technique. Il faudra donc un peu de temps avant que les avocats communiquent », expliquait au Soir un proche du dossier.

Pour rappel, dans ce type de procédure, aucun appel n’est possible, le verdict est définitif. Avec cette fois, un enjeu énorme à la clé puisque des sommes astronomiques sont en jeu : Perrigo réclame 1,9 milliard à Coucke et à ses associés. L’homme d’affaires flamand joue sa fortune (et sa réputation) mais l’Américaine Perrigo, qui accumule les procès d’investisseurs de l’autre côté de l’Atlantique, aussi.