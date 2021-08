Symptômes, efficacité du vaccin…: ce qu’il faut savoir sur le variant delta

Plusieurs nouveaux symptômes sont apparus lorsque le variant alpha a été supplanté par le variant delta au Royaume-Uni, il semble désormais exister une différence entre les symptômes signalés par les personnes qui ont été vaccinées et celles qui ne l’ont pas été.

Les symptômes

Chez les personnes qui n’ont pas été vaccinées, les cinq symptômes les plus courants sont les suivants : maux de tête, maux de gorge, écoulement nasal, fièvre et toux persistante. Ceux-ci correspondent aux symptômes du variant delta, qui est devenu la souche dominante au Royaume-Uni (et aussi en Belgique).