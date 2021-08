La Cinematek face à des nombreux défis: «Changer les pratiques prend du temps»

Début octobre, cela fera tout juste un an que Tomas Leyers a officiellement été nommé conservateur de la Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek), un poste qu’il occupait en tant qu’intérimaire depuis mars 2020. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce début de mandat a été mouvementé. Outre les fermetures imposées par la crise sanitaire, la Cinematek a été touchée par l’incendie qui a ravagé le toit du Palais des Beaux-Arts. « C’est vrai que c’était une année particulière », reconnaît le conservateur. « Pour les projectionnistes, les programmateurs, les gens de la salle… On était tous prêts et motivés. Refermer a été une deuxième claque. Jamais dans l’Histoire du cinéma les salles n’ont été fermées aussi longtemps. Ce qui s’est passé était exceptionnel. Même pendant les guerres, les fermetures ne duraient que quelques semaines… En plus on a eu cet incendie à Bozar en janvier.