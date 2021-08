Ce samedi après-midi, la nébulosité sera variable à abondante. Quelques averses se produiront encore localement, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre. A la mer et sur l'extrême ouest, le temps sera généralement sec et plus ensoleillé. Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 21 degrés dans le centre. Le vent de nord sera modéré et à la côte assez fort, rapporte l’IRM.