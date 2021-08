Evenepoel après l’erreur de parcours de certains coureurs à la Brussels Cycling Classic: «Dommage pour la course» (vidéo)

Remco Evenepoel a été le grand animateur de la Brussels Cycling Classic qu’il a remportée samedi en solitaire après avoir lâché Aimé De Gendt à 11 km de l’arrivée. À un peu moins de 20 km de l’arrivée, leurs cinq autres compagnons d’échappée avaient pris une mauvaise direction. Le temps de faire demi-tour et la course était finie pour eux.

« Je suis très surpris par cette erreur de parcours », a expliqué juste après l’arrivée le Brabançon flamand qui connaissait parfaitement la fin du parcours. « On a tous le parcours sur notre ordinateur. Je savais qu’il fallait aller chercher le secteur pavé et en tournant à droite on n’y arrivait pas. Je n’avais aucune raison ensuite d’attendre parce que le peloton revenait très près. Mais c’est dommage pour la course », a ajouté le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step, laquelle a décroché à cette occasion son 53e succès de la saison.