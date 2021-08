Voile : l’Euro et le Mondial de course au large pour Jonas Gerckens, avant la Transat Jacques Vabre

Avant de s’embarquer pour la Transat Jacques Vabre en novembre, le skipper liégeois Jonas Gerckens dispute avec Sophie Faguet l’Euro puis le Mondial de course au large en double mixte, ces prochaines semaines en Italie.

Les affaires reprennent pour le Liégeois Jonas Gerckens, et son équipière Sophie Faguet dans un premier temps, à l’occasion de l’Euro puis du Mondial de course au large en double mixte. L’Euro, que le duo a terminé à deux reprises à la 2e place (en 2019 puis 2020) a débuté ce samedi au large de Gênes. Alors que les deux premières éditions de ce nouveau format de compétition qui n’a malheureusement pas été retenu pour les Jeux olympiques de Paris s’étaient déroulées en 3 nuits à peine, cette fois le programme est plus copieux.

Trois étapes

Une première manche à destination de Civitavecchia a débuté ce samedi et devrait s’achever lundi. De mercredi à samedi prochain, les concurrents feront le trajet inverse, tandis qu’une troisième étape en forme de boucle Naples-Naples sera encore proposée aux rescapés entre le 5 et le 7 septembre.