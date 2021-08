Max Verstappen: «La pole à Spa dans ces conditions, c’est extrême»

Disputée sur une piste continuellement changeante au gré des ondées de passage sur Francorchamps, la séance qualificative du Grand Prix de Belgique de Formule 1 a d’abord été marquée par le gros crash de Lando Norris, au sommet du raidillon, quelques instants après que le Britannique et Sebastian Vettel eurent réclamé à la direction de course d’interrompre la séance !

Bien secoué après avoir tapé les rails de sécurité à plus de 280 km/h, le pilote McLaren a été emmené à l’hôpital pour y passer une radio au niveau de son épaule gauche, mais on peut se dire que c’est surtout l’amour propre qui en avait pris un coup, alors qu’il avait réussi l’exploit de se montrer le plus rapide lors des deux premières parties de qualification (Q1 et Q2) et semblait donc en mesure de signer une performance de choix dans cette dernière partie décisive.