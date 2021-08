Tom De Sutter prévient Anderlecht: «Pas d’Europe? Davantage de pression!»

La pression est déjà très forte sur Anderlecht en ce début de saison. Fraîchement éliminé de la Conference League, il ne lui reste plus que le championnat et la Coupe pour s’illustrer. Après leur pâle copie remise contre Vitesse, les Mauves se devront de relever la tête. Mais la tâche ne s’annonce pas aisée car ils se déplacent du côté de Genk.

Les retrouvailles avec l’Europe, que les Anderlechtois attendaient depuis deux saisons, auront donc tourné court. Celles-ci auront duré exactement 360 minutes, le temps de quatre petits matches de qualification face à Laçi et Vitesse Arnhem. Avec, au bout du compte, une élimination sans gloire ce jeudi aux Pays-Bas. Cette saison, comme les deux précédentes, le RSCA officiera donc sur deux tableaux, et non pas trois comme les supporters bruxellois en ont tellement eu l’habitude durant ces dernières décennies.