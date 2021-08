Le Standard balayé par l’ouragan unioniste, qui prend la tête du championnat!

Le stade Joseph Marien, un écrin historique, mais surtout le terrain de jeu des troupes de Felice Mazzù. Celles qui prennent à la gorge chaque adversaire, sous les encouragements d’un public bouillant.

Le Standard ne déroge pas à la règle, il est rapidement placé dans les cordes. Une position rapidement suffocante, parce que les locaux courent dans tous les sens, coupent chaque angle et font preuve de force dans les duels. Les attaques sont placées, rapides et déroutantes. Dans le rôle des pestes intenables, on retrouve Dante Vanzeir et Deniz Undav. Dès qu’un Standardman touche le cuir, il sent le souffle oppressant de son adversaire.