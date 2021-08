Djokovic pourrait réaliser le Grand Chelem: «La plus grande performance de ma carrière»

Novak Djokovic a déclaré que remporter le Grand Chelem du calendrier du tennis serait la plus grande performance de son illustre carrière.

S’il remporte l’US Open, Djokovic peut devenir le premier homme depuis l’Australien Rod Laver en 1969 à réaliser le Grand Chelem, à savoir gagner la même année les quatre principaux tournois. Il a déjà conquis l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon en 2021.

Le numéro 1 mondial ne serait que le troisième homme à remporter les quatre tournois majeurs la même année. Don Budge avait été le premier à le faire en 1938, avant Laver en 1962 et 1969.

Djokovic, 34 ans, pourrait également dépasser ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal, qui manqueront tous deux le tournoi de Flushing Meadows pour cause de blessure, pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem masculin de l’histoire – le trio est à égalité avec 20 titres majeurs.