GP de Belgique: le beau geste de Vettel après le crash de Lando Norris (vidéo)

Frayeur samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps lors des qualifications pour le GP de Belgique. Lando Norris a été victime d’un crash qui a obligé les organisateurs à sortir le drapeau rouge.

Alors en pleine course, Sebastian Vettel est venu aux nouvelles pour s’assurer de l’état de santé du pilote britannique. Un geste magnifique et très fair-play. Vettel s’est également énervé au micro avec son équipe en rappelant qu’il avait demandé d’arrêter la séance à cause d’un surplus d’eau sur le circuit.