Ce qui change le 1er septembre: votre jardin sera également un peu celui de votre voisin

La nouvelle loi sur la propriété entre en vigueur ce mercredi. Cela a des conséquences sur le caractère privé de votre jardin ou de celui de vos voisins.

« Il existait déjà quelque chose comme la loi sur les échelles », explique le professeur de droit de la propriété Vincent Sagaert (KU Leuven), qui a participé à la préparation de la nouvelle loi. « C’est le droit d’aller dans le jardin du voisin et d’y installer son échelle pour tailler la haie ou nettoyer la gouttière. Cette activité est désormais étendue à l’édification de bâtiments. Concrètement, vous pouvez utiliser le jardin du voisin pour placer un échafaudage ou une grue pour construire quelque chose sur votre terrain si vous n’avez pas l’espace nécessaire pour le faire. Bien sûr, vous devez informer les voisins au préalable et le faire de manière à causer le moins de dommages possible à la parcelle voisine. »