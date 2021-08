Un accident de catamaran fait douze blessés à Ibiza

Au moins 12 personnes ont été blessées dans un accident impliquant un ferry au large de l’île d’Ibiza (Espagne).

Le catamaran ferry rapide San Gwann appartenant à la compagnie maritime allemande FRS faisait route d’Ibiza à Formentera samedi soir lorsqu’il s’est échoué sur un éperon rocheux entre les deux îles méditerranéennes.

Il y avait 35 passagers et 12 membres d’équipage à bord, ont indiqué les autorités locales et la compagnie. Un garçon de 10 ans a été blessé et a été transporté par hélicoptère à Majorque jusqu’à l’hôpital universitaire Son Espases de Palma, la capitale de l’île, a rapporté le journal régional Diario d’Ibiza, citant les autorités. Un homme a également été blessé plus sérieusement et 10 autres n’ont subi que des blessures légères.

Selon le rapport, l’accident s’est produit vers 22h, peu de temps après que le navire a quitté le port d’Ibiza.