Rentrée scolaire: ce qu’il faut savoir sur les mesures sanitaires à Bruxelles et en Wallonie

Les mesures ne seront pas les mêmes dans les écoles wallonnes et bruxelloises.

Cartable, plumier, boîte à tartines et… même masque buccal pour certains : les quelque 900.000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles et leurs 120.000 enseignants vont retrouver dès la semaine prochaine le chemin de l’école pour une rentrée des classes marquée une nouvelle fois par le coronavirus, mais aussi les inondations catastrophiques de la mi-juillet.

Après une année scolaire caractérisée l’an dernier par de nombreux cours à distance pour une bonne partie des élèves du secondaire, cette rentrée de septembre se fera à 100 % en présentiel partout et pour tout le monde.

Les mesures d’application

Néanmoins, vu le plus faible taux de vaccination à Bruxelles, les autorités ont – et c’est une première – décidé d’appliquer des mesures sanitaires différenciées dans les écoles en Wallonie et à Bruxelles.